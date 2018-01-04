Pakistan'dan ABD'ye yanıt: Binlerce sivilimiz ve askerimiz sizin savaşınızın kurbanı oldu

Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD'nin suçlamalarına yanıt vererek "binlerce sivilimiz ve askerimiz sizin başlattığınız savaşın kurbanı oldu" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek" suçlamalarına yanıt verdi. Pakistan bakanı, "terörle mücadeleye destek vermedikleri" iddiasını yanıtlayarak, "Bize ne yaptığımızı mı soruyorsunuz? Bizim üslerimizi kullanarak Afganistan'a 57 bin 800 saldırı gerçekleştirdiniz" diye konuştu.

"Binlerce sivilimiz ve askerimiz sizin başlattığınız savaşta öldü" diyen Asif, "Güçlerimiz sıra dışı bir savaşta savaşıyor, bitmeyen fedakarlıklar var. Artık tarih bize ABD'ye körü körüne inanmamayı öğretiyor. Mutlu olmadıkları için üzgünüz ancak onurumuzdan daha fazla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı, Trump'ın Pakistan'ın ABD yönetimini "aptal yerine koyduğu" açıklamasına yanıt vererek, "eğer aptal olan biri varsa onun ABD'nin savaşına dahil olan Pakistan olduğunu" söyledi.

Asif, "dünyanın gerçekleri ve yalanları öğrenmesini sağlayacağız" diye konuştu.