Pakistan'dan ABD'ye yanıt

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristleri desteklediği yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'a yönelik suçlamalarına cevap verdi. Asif, ABD'nin ülkesine verdiği paranın hayırseverlik sonucu değil, Pakistan'ın hizmetleri karşılığında verildiğini söylerken "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız" dedi.

Asif, ABD'nin Afganistan'daki başarısızlık yüzünden Pakistan'ı suçlamak erine, gerçek sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini vurgularken Trump'ın "Artık yok" sözlerini de "Asıl pakistan için 'Artık yok' şeklinde yanıtladı.