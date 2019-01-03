soL HD
Fotogaleri
Köşe Yazarları
Blog
İnteraktif
English
ICP
Arama
Künye
İletişim
İlkelerimiz
Reklam
Kategoriler
Bu Düzen Değişmeli
Türkiye
Emek-Sermaye
Dünya
Kültür-Sanat
Toplum
Bilim
Medya
Spor
Blog
Fotogaleri
HD
Dergi
Yazarlar
İnteraktif
ICP
English
Pakistan'daki Cemaat okulları devralındı
Pakistan'daki Cemaat okulları Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındı.
Perşembe, 03 Ocak 2019 08:37
Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki Cemaat okullarının yönetimini devraldı.
İLGİLİ HABER
Cemaat okulları AKP'ye geçiyor: 20 ülkede 105 okula ulaştı
EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ
5 yıllık memurluğunun neredeyse tamamını izinde geçirdi, ardından Saray'a atandı
'Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na operasyon' çağrısı
AKP'yi kızdıran anket: Şimdiden kaybettik...
Müjdat Gezen'den ilk açıklama: Korkmuyorum
Trump'tan Erdoğan tweeti: Yok edecek...