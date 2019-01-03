Pakistan'daki Cemaat okulları devralındı

Pakistan'daki Cemaat okulları Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındı.
Perşembe, 03 Ocak 2019 08:37

Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki Cemaat okullarının yönetimini devraldı.

 