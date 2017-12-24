Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldırıda üç asker yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bomba imha ekibini hedef alan bombalı saldırıda üç asker hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilisi Kamran Afridi, yaptığı açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Gulam Han bölgesinde bomba imha ekibinin çalışması sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu üç askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde 5 Aralık'ta yol kenarına park edilen motosikletteki bomba, askeri aracın geçişi sırasında patlatılmış, saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.