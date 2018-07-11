Pakistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 20 ölü

Pakistan’da Taliban karşıtı Avami Ulusal Partisi’nin seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında bir aday dahil 20 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde Avami Ulusal Partisi’nin (AUP) 25 Temmuz’da yapılacak seçimlerle ilgili düzenlediği mitingine yapılan intihar saldırısında içinde meclis adayı Harun Bilur’un da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi. Bilur’un AUP’nin eski lideri olan babası Beşir Bilur da ülkede 2012’de yapılan son seçimler sırasında düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirmişti.

Dün akşam saatlerinde yapılan intihar saldırısını Pakistan Talibanı üstlendi.

Yaralıların kaldırıldığı Peşaver’deki hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda 20 kişinin öldüğü ve 65 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu da ifade edildi.

Avami Ulusal Partisi, seküler ve Taliban karşıtı bir siyasi parti. Peştun milliyetçilerinin ağırlıkta olduğu parti, seçimlerde Afganistan sınırındaki Peştun bölgesinde İslamcı partilerle mücadele ediyor.

Harun Bilur 25 Temmuz’da yapılacak seçimlerde bölge meclisine aday gösterilmişti.