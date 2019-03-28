Pakistan'da petrol keşfi iddiası: 'Asya'da oyun değişebilir'

Çin basını, Pakistan'ın yakın zaman içerisinde büyük miktarda petrol keşfedebileceğini duyurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han da benzer yönde açıklamada bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan yayını Dawn'a yaptığı açıklamada "sularımızda çok büyük miktarda petrol rezervi bulma olasılığımız çok güçlü" diye konuştu.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times da konuyla ilgili haber yaparak, Pakistan'ın yakında büyük miktarda petrol bulabileceğini açıkladı.

ABD'Lİ ŞİRKET OCAK'TAN BERİ BÖLGEDE

Dawn tarafından yapılan habere göre ABD'li petrol devi Exxon Mobil ve İtalyan petrol şirketi ENI, Ocak ayından beri bölgede petrol kuyusu kazıyor.

Bölgede beklenen petrolün bulunması durumunda başka uluslararası şirketlerin de keşif, lojistik ve petrol rafinasyonu dahil olmak üzere çeşitli konular için bölgeye gelebileceği söyleniyor.

'ÇİN PAKİSTAN'I DESTEKLEMEK İSTİYOR'

Çin basınında yer alan haberde, Çin'in Pakistan'la önemli enerji işbirliği olduğu, petrol bulunması halinde Çinli şirketlerin de bölgeye yatırım yapacağı söyleniyor.

Habere göre Çin, Pakistan'ın "kalkınma fırsatını değerlendirmesine" yardımcı olmak istiyor. Haberde bulunan petrolün Pakistan ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynayabileceği savunuluyor.

'KORİDOR İRAN VE HİNDİSTAN'A UZANABİLİR'

Çin tarafından inşa edilmekte olan Çin-Pakistan İktisadi Koridoru (CPEC), başlangıçta Şincan'dan Gvadr limanına kadar uzanan bir petrol ve doğalgaz hattı olarak düşünülüyordu.

Çin medyasına göre Pakistan'ın beklenen miktarda petrol keşfetmesi durumunda iktisadi koridor İran ve Hindistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilebilir.

'BÜTÜN BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ'

Pakistan'da petrol bulunmasının "bölgede kurulacak enerji bağlarıyla ekonomik entegrasyonu geliştirebileceği" söyleniyor.

Pakistan'da petrol bulunması durumunda ülkeler arasında sermaye geçişinin artacağı, altyapı yatırımlarının ve enerji ticaretinin büyüyeceği savunuluyor.

Hindistan'ın petrol ithalatının arttığı da belirtilen haberde, Hintli şirketlerin de Pakistan'dan çıkartılacak petrole ilgi duyacağı belirtiliyor.

Asya'da jeopolitik durumun "karmaşık ve dengesiz" olduğunu savunan Global Times, Pakistan'da bulunacak petrol rezervlerinin "bölgede oyunu değiştirebileceğini" iddia ediyor.

