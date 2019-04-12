Pakistan’da pazar yerinde patlama: En az 16 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta şehrinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin güneybatısında yer alan Ketta şehrinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda en az 30 kişi de yaralandı.

Pakistan yetkilileri saldırının Şii Hazara topluluğunu hedef aldığını açıkladı.

Ketta şehrinin Hazar Gunji bölgesinde bir pazar yerine düzenlenen saldırıda kullanılan patlayıcının patates çuvalları arasına yerleştirildiği belirtildi.

Ketta Emniyet yetkilisi Abdülrezzak Çima ölenlerden 8’inin Şii Hazara topluluğundan kişiler olduğunu, 7’sininse pazarda çalışanlar olduğunu bildirdi. Çima ölenler arasında bir kişininse sınır zabıtası olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan’da Taliban ve IŞİD’in Şiileri hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

2013 yılında bölgeye düzenlenen üç ayrı saldırıda 200’ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

Belucistan eyaleti 57 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin odağında yer alıyor.

