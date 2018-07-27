Pakistan’da Navaz Şerif'in partisi resmi olmayan sonuçları kabul etti

Pakistan’da önceki gün yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları henüz açıklanmazken, eski kriket oyuncusu İmran Han dün zafer ilan etti. Eski başbakan Navaz Şerif’in partisiyse bugün yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını kabul edeceğini bildirdi.

Pakistan’da Çarşamba günü yapılan genel seçimlerin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor ancak İmran Han’ın partisi seçim zaferini dün ilan etti.

Tutuklu eski başbakan Navaz Şerif’in partisiyse seçimlere hile karıştırıldığı belirtiyor. Ancak Şerif’in partisinden bugün yapılan açıklamada meclisi boykot etmeyecekleri ve muhalefet koltuklarında oturacakları açıklaması geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre eski kriket oyuncusu İmran Han’ın Pakistan Adalet Partisi (Tehrik-i-İnsaf) 272 sandalyeden 114’ünü aldı. Tek başına hükümet kurması için 137 milletvekili çıkarması gereken Han’ın küçük partilerle koalisyona giderek rahat bir biçimde hükümet kurabileceği belirtiliyor.

Yolsuzluktan tutuklu bulunan eski başbakan Navaz Şerif’in partisi Pakistan İslam Birliği ise 62 milletvekili çıkarıyor.

Pakistan İslam Birliği oyların sayımı sırasında elektronik sistemin çökmesinin ardından bir açıklama yaparak seçime hile karıştırıldığını kaydetmişti. Ancak partiden bugün yapılan açıklamada yeni oluşturulacak meclisi boykot etmeyecekleri ifade edildi.

Navaz Şerif’in yeğeni olan parti lideri Hamza Şahbaz Şerif seçimlerle ilgili bazı çekinceleri olsa da Meclis’i boykot etmeyeceklerini ve muhalefet koltuklarında yerlerini alacaklarını söyledi.

Önceki gün yapılan seçimlere Avrupa Birliği’nden katılan gözlemci heyet ise yaptığı açıklamada seçimlerin eşitsiz koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ordunun desteğini almakla eleştirilen İmran Han, orduyla bir sorununun olmadığını ancak destek almadığını dile getiriyor. Han dün yaptığı açıklamada seçimlerin Pakistan tarihinde yapılan "en şeffaf ve adil seçimler" olduğunu söyledi. Önceki günkü seçimler askeri darbelerle yönetilen ülkenin 71 yıllık tarihindeki ikinci genel seçim olma özelliğini taşıyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İmran Han, Şerif’in güçlü olduğu Pencap’ta zafer kazanırken, ülkedeki diğer küçük islamcı partilerin de başarısızlığa uğradığı belirtiliyor.

