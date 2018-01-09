Pakistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da, bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı Zargoon Caddesi'nde devriye gezen polis aracının yanında infilak ettirdiği bildirildi.

Belucistan eyalet meclis binasının yaklaşık 300 metre uzağında meydan gelen saldırıda, 5'i polis 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında

Saldırıyı, "Pakistan Talibanı" olarak da adlandırılan "Tehrik-i-Taliban Pakistan" (TTP) örgütü üstlendi.

Ketta kentinde aralık ayında bir kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi ölmüş, 44 kişi yaralanmıştı.