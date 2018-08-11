Pakistan’da Çinli işçileri taşıyan otobüse intihar saldırısı

Pakistan’da Çinli işçileri taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında beş işçi ağır yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda beş işçi ağır yaralandı.

Kuetta'nın yaklaşık 340 km güneybatısında düzenlenen intihar saldırısının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt üstlendi.

Zengin mineral ve doğal gaz rezervlerine sahip, ancak Pakistan'ın en yoksul eyaleti olan Belucistan, Çin tarafından finanse edilen liman ve maden projelerinin yoğun olduğu bölgelerden başta geliyor.

Bu saldırıda hedef alınan Çinli işçiler, Çin Metalurji Şirketi'nin çalışanlarıydı. İşçileri taşıyan otobüste o sırada sekiz işçi bulunuyordu.

On binlerce Çinli işçi Pakistan'da yaşamakta ve çoğu, Pekin'in finanse ettiği 57 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) kapsamındaki altyapı projelerinde çalışmakta. ÇPEK "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin Pakistan’daki en önemli ayağını oluşturuyor.

Saldırıda hedef alınan Saindak madeni, Pakistan’ın işleyen en büyük madeni ancak ÇPEK’in bir parçası değil.

Saldırının ardından Çinli yetkililer, Pakistan’ı özellikle Çin tarafından inşa edilen limanların bulunduğu Belucistan’da ek güvenlik önlemleri almaya çağırdı.