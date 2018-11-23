Pakistan'da Çin Konsolosluğu’na saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da Çin'in konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın haberine göre, silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru hayatını kaybederken, çok sayıda güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar başkonsolosun iyi durumda olduğunu, saldırıda zarar görmediğini belirtiyor. Polis iki saldırganın öldürüldüğünü, saldırganlardan en az birinin üzerinde canlı bomba yeleği olduğunu açıkladı.

RT'nin aktardığına göre, saldırının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt üstlendi.

Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Pakistan'da on milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları bulunuyor. Ülkenin bir süredir ABD ile Çin arasındaki rekabetin sahalarından biri haline geldiği biliniyor.

