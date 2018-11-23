Pakistan'da Çin Konsolosluğu’na saldırı

Pakistan'da Çin'in konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda iki polisin öldüğü bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Pakistan polisi olayda üç saldırganın öldürüldüğünü, birinin üzerinde canlı bomba yeleği olduğunu açıkladı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın haberine göre, silahlı saldırı sonucu iki polis memuru yaşamını yitirirken, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Yerel kaynaklar başkonsolosun iyi durumda olduğunu, konsoloslukta çalışan Çin vatandaşlarının saldırıda zarar görmediğini belirtiyor.

Polis üç saldırganın öldürüldüğünü, saldırganlardan en az birinin üzerinde canlı bomba yeleği olduğunu açıkladı.

Saldırganların konsolosluk binası içine giremediği, çatışmanın binanın girişinde yaşandığı bildirildi.

RT'nin aktardığına göre, saldırının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada Çin'in Pakistan'ın kaynaklarını sömürdüğü gerekçesiyle saldırıyı düzenledikleri belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırının Pakistan ile Çin arasındaki stratejik işbirliğine karşı bir komplo olduğunu belirterek soruşturma talimatı verdi.

Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Pakistan'da on milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları bulunuyor. Ülkenin bir süredir ABD ile Çin arasındaki rekabetin sahalarından biri haline geldiği biliniyor.

