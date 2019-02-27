Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar sürüyor: Üç hava aracı düşürüldü

Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin hava araçlarını düşürdü.

Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalar devam ederken, Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'ın hava ihlalinin ardından Hindistan'a ait iki uçağı düşürdüğünü açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri de buna yanıt verildiğini ve Pakistan'a ait bir hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

'ÇATIŞMAYI YÜKSELTMEK İSTEMİYORUZ AMA...'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uçağın düşürülmesinin sebebinin "ülkenin haklarını ve öz savunma becerisini göstermek olduğu" öne sürüldü.

Yapılan açıklamada "Çatışmayı yükseltmek istemiyoruz ancak buna zorlanırsak hazırlığımız tam" denildi.

HİNTLİ PİLOT TUTUKLANDI

Pakistan ordusunun açıklamasına göre uçaklardan biri Azad Cemmu ve Keşmir bölgesine, diğeriyse Hindistan kontrolündeki Keşmir'e düştü.

Açıklamaya göre Hintli bir pilot Pakistan askerleri tarafından tutuklandı. İki pilotun daha bölgede olduğu ve Pakistan ordusu tarafından arandığı söyleniyor.

BAŞBAKANDAN 'HAZIRLIK' EMRİ

Pakistan tarafından yapılan açıklamalarda Hindistan'ın ülkedeki "sözde terörist hedeflere" saldırılar yaptığı ve bu sebeple kendilerine de karşılık hakkı doğduğu belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı'nın geçtiğimiz günlerde yükselen gerilim sebebiyle görevlilere çağrıda bulunarak "bütün ihtimallere karşı hazırlanılmasını istediği" bildiriliyor.

HAVA SAHASI SİVİL UÇUŞLARA KAPANDI

Bölgede çatışmalar devam ederken, hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı aktarılıyor.

Pakistan ve Hindistan'dan karşılıklı açıklamalarda yeni saldırılar yapılabileceğinin işaretleri veriliyor.

Pakistan'a ait bir F-16'nın Hindistan'a girdiği ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nce uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Pakistan ve Hindistan, çatışmaların başlaması sebebiyle karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Pakistan Hindistan'ın hava sahasını ihlal ederek ülkede saldırı gerçekleştirdiğini, bunun üzerine karşılık verildiğini öne sürüyor.

Hindistan açıklamalarındaysa Pakistan'ın çatışmayı yükselttiği, Rajouri bölgesinde Hindistan ordusuna hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Hindistan ordusu, Pakistan'da Ceyş-i Muhammed isimli cihatçı örgütün eğitim kampını vurarak, 300 cihatçının öldürüldüğünü duyurmuştu. Pakistan, bunu hava sahasının ihlali olarak kabul ederek karşılık verdi.

Pakistan ve Hindistan'ın resmi ajansları tarafından çok sayıda görsel paylaşılırken, bunların bir kısmının eski tarihli olduğu görülüyor.