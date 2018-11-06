Pakistan ve Çin'den karşılıklı ticarette dolar yerine yuan kullanma kararı

Pakistan ve Çin, karşılıklı ticarette dolar yerine yuan kullanmakta anlaştı. Çin, Pakistan'ın en önemli ticari ortağı durumunda.

Pakistan ve Çin arasındaki ticarette dolar yerine yuan kullanılması kararlaştırıldı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, bundan sonra Çin ile ticarette dolar yerine yuan kullanılacağını söyledi.

Çaudri, alınan kararla birlikte Çin'e karşı 12,66 milyar dolar ticaret açığı olan Pakistan'ın dolar varlıklarını koruyabileceğini ifade etti.

Çin tarafından fonlanan 60 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nda yuan kullanımının Çin tarafından da istendiği biliniyor.

Hindistan ve Venezuela'nın da aralarında olduğu kimi diğer ülkeler de dolar kullanımını bırakarak yerel para birimleriyle uluslararası ticaret yapmak istiyor.