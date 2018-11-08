Pakistan Türkiye'yi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na davet etti

Pakistan meclisinden Türkiye'ye Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na dahil olma çağrısı geldi. 75 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Çin'le bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu artırmayı amaçlıyor.

Pakistan meclisinin alt kanadından Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Türkiye'nin, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine katılmasını istedi.

Parlamentoda Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'u kabul eden Kaiser, Pakistan devlet radyosuna açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN DA DAHİL OLMUŞTU

Kaiser, "Pakistan, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor ve yeni hükümet bu ilişkileri daha ileri taşıyarak güçlendirmek istiyor." diye konuştu.

Geçen aylarda Suudi Arabistan'ın da katıldığı yaklaşık 75 milyar dolarlık projeye Türkiye'yi de davet eden Kaiser, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan'a ekonomik anlamda faydalı olacaktır. Türkiye'nin katılımı tüm bölge ülkelerinin yararına" dedi.

ÇİN-PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORU NEDİR?

Çin ile Pakistan arasında 2014'te yapılan anlaşmayla hayata geçen Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Çin'in Şincan bölgesinden başlayıp Pakistan'ın Gvadar limanında sona eriyor.

Kara yolu, demir yolu, petrol ve gaz boru hattı, petrol rafinerisi ve liman gibi büyük projeleri barındıran Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Çin'e, Afrika ve Ortadoğu'ya kısa ve ucuz yoldan ulaşım sağlayacak.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Pakistan'ı Çin mallarının dünyaya açıldığı ülke haline getirecek.

Projeye geçen aylarda katılan Suudi Arabistan ise ülkesinin en büyük ikinci petrol rafinerisini Pakistan'da kurma kararı aldı. Bu sayede Suudi Arabistan petrolü Pakistan üzerinden Çin'e daha kısa sürede ulaştırılacak.