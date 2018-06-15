'Pakistan Talibanı lideri öldürüldü'

Afganistan Savunma Bakanlığı, dünkü ABD-Afganistan hava saldırısında Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban’ın Pakistanlı lideri Molla Fazlullah’ın dün Afganistan’da ABD-Afgan güçlerinin ortak hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dünkü saldırıda Fazlullah’ın öldüğü belirtildi.

Reuters’ın haberine göre ülkedeki NATO misyonu da Fazlullah’ın öldürüldüğünü doğruladı.

ABD ordusundan erken saatlerde yapılan açıklamada, dün Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Kunar bölgesinin doğusunda üst düzey bir militana hava saldırısında bulunulduğu, vurulan kişinin Fazlullah olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

Fazlullah Pakistan’da 2014’te 132 çocuğun öldürüldüğü okul saldırısından ve daha sonra Nobel Barış Ödülü alan Malala Yusufzai’nin vurulmasından sorumlu tutuluyordu.

AFGAN HÜKÜMETİ: ATEŞKES ABD'NİN OPERASYONLARINI KAPSAMIYOR

Öte yandan Afganistan Taliban’a bayram boyunca 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ateşkesle ilgili konuşan ABD ordusundan Martin O’Donnell ateşkese bağlı kalacaklarını kaydetti.

Afgan hükümetinden yapılan açıklamada da ateşkesin “ABD’nin IŞİD, El Kaide ve diğer bölgesel ve uluslar arası terörist gruplara karşı yürüttüğü operasyonları” kapsamadığı ifade edildi.