Pakistan seçimlerinde favori aday eski kriket oyuncusu

Pakistan'da yarın genel seçimler için sandığa gidilecek. Seçimin favorisi olarak gösterilen eski kriket oyuncusu İmran Han, rakipleri tarafından ordunun desteğini almakla suçlanıyor.

Pakistan, yarın genel seçimler için sandığa gidiyor. Bu, 70 yıllık ülke tarihindeki ikinci genel seçim olacak.

Ülkede bugüne kadar bir başbakan beş yıllık süresini tamamlayamazken ordunun mevcut iktidar partisini devirmeyi amaçladığı biliniyor.

Ekonomik krizin boy gösterdiği ülkede uzun süredir yolsuzluk ve çevresel sorunlar yaşanıyor.

Batı, ilişkilerinin son dönemde sorunlu olduğu Pakistan'ın Taliban'la yeterince mücadele etmediğini öne sürüyor. Pakistan'ın Çin'le olan ticari ilişkilerini artırdığı belirtilirken, Çin'e olan borcunun gün geçtikçe arttığına dikkat çekiliyor.

Seçimlere toplam 122 parti aday gösterirken, iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği partisi, orduyu siyasete müdahale etmekle ve rakip aday İmran Han'a destek olmakla suçluyor.

Ünlü bir eski kriket oyuncusu olan 65 yaşındaki aday İmran Han, yolsuzluğu bitireceğini vaat ederken, orduya yakınlık suçlamalarını kabul etmiyor. İmran Han'ın seçildiği takdirde bağımsız adaylardan çoğunun partisi Pakistan Tehrik-i İnsaf'a katılacağı söyleniyor.

Üç dönem başbakanlık yapmasının ardından yolsuzluk nedeniyle yüksek mahkeme tarafından görevden alınan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif ise Pakistan Müslüman Birliği partisinin adayı oldu.

Suikasta uğrayan eski başbakan Benazir Butto'nun oğlu 29 yaşındaki Bilavel Butto Zerdari ise Pakistan Halk Partisi'nin adayı oldu.