Pakistan seçimlerinde elektronik sonuçların girildiği sistem çöktü

Pakistan'da oy sayımı sonuçlarının girildiği elektronik sistem çöktü, sonuçların açıklanmasının gecikeceği bildirildi. Seçimlerde eski kriket oyuncusu İmran Han'ın önde gittiği belirtilirken, muhalefet partileri seçimlere hile karıştığını ifade ediyor.

Pakistan'da dün yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemine elektronik sistemin çökmesi nedeniyle ara verildi. Mevcut sonuçlara göre eski kriket oyuncusu İmran Han'ın önde göründüğü seçimlere hile karıştığı belirtiliyor. Dünkü oy verme işlemi sırasında Belucistan eyaletinde bir oy verme merkezine düzenlenen saldırıda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan Seçim Komisyonu sekreteri Babar Yakub, elektronik sistemdeki teknik arıza nedeniyle sayımın geciktiğini ve elle sayıma geçildiğini açıkladı. Yakub "Sonuçların gecikmesinde ne bir komplo ne de bir baskı sözkonusu. Gecikme sonuçların geçirildiği sistemin çökmesi nedeniyle oluştu" diye konuştu.

Seçim Komisyonu Başkanı Serdar Muhammed Reza da seçimlerin "yüzde 100 şeffaf ve adil" olarak gerçekleştiğini savundu ancak seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi vermedi.

Oyların yüzde 48'inin sayıldığı seçimde ordunun desteğini almakla suçlanan eski kriket oyuncusu İmran Han'ın önde gittiği bildiriliyor. İmran Han seçim kampanyası sırasında ülkeyi "İslami bir refah devleti" yapma vaadinde bulunmuştu.

Mevcut sonuçlara göre Han'ın Tehrik-i-İnsaf'ının (Adalet Partisi) Meclis'teki 272 sandalyeden 113'ünü aldığı belirtiliyor. Tek başına iktidar için Meclis'te 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. Ancak partililerin şimdiden seçim kutlamalarına başladıkları bildiriliyor.

Yolsuzluktan tutuklanan eski başbakan Navaz Şerif ise yaptığı açıklamada oy sayım sürecinde yaşananların demokrasiye saldırı olduğunu söyledi.

ABD ile ilişkileri son dönemde olumsuz bir seyir izleyen Pakistan'ın yaşadığı ekonomik krizin ardından IMF'ye başvurması gündemde. Öte yandan İmran Han, ülkede son dönemde Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında büyük yatırımlar yapan Çin'den yardım alma seçeceğini de reddetmiş değil. Pakistan ABD ile Çin arasında bir rekabet alanı olmayı sürdürüyor.

