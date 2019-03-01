Pakistan Hint savaş pilotunu serbest bıraktı

Pakistan, Hintli pilotu Hindistan'a teslim etti.

Pakistan, Keşmir'de uçağı düşürüldükten sonra gözaltında tutulan Hint savaş pilotunu serbest bıraktı. İki nükleer güç arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltında tutulan pilotun "barış jesti" olarak serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Pilot Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

Hem Hindistan hem Pakistan Keşmir'in kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.