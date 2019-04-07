Pakistan: Hindistan Nisan'da saldıracak

Pakistan Hindistan'ın yeni bir saldırı hazırlığında olduğu yönünde “güvenilir istihbarat” aldığını ve konuyla ilgili kaygılarını BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiğini duyurdu.

Pakistan, bu ay Hindistan'ın yeni bir saldırı hazırlığında olduğu yönünde “güvenilir istihbarat” aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bugün İslamabad'da bakanlıkta yaptığı basın toplantısında Hindistan'ın saldırı hazırlığını öğrendiklerini açıkladı.

Pakistan'ın konuyla ilgili kaygılarını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne ilettiğini söyleyen Kureyşi saldırının 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi beklendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı zamanlama konusundaki kesinliğe ilişkin kanıt göstermezken Başbakan İmran Han'ın bilginin paylaşılmasına onay verdiğini de ekledi.

İki nükleer güç arasındaki gerilim, Şubat ayında Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de en az 40 Hintli paramiliter polisin ölümüne neden olan intihar saldırısından bu yana yükseliyor. Hindistan saldırıyı gerçekleştiren militanların eğitim üssü olarak nitelediği bölgeye 27 Şubat'ta bir hava saldırısı düzenlemişti. Ertesi gün Pakistan bir Hint savaş uçağını düşürmüş ve pilotunu esir almışt, pilot daha sonra serbest bırakıldı.

Hindistan dışişleri konuyla ilgili açıklama yapmadı.