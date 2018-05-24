Pakistan döviz krizini çözmek için IMF yerine Çin'e başvurdu

Döviz kriziyle karşı karşıya olan Pakistan'ın kredi için IMF yerine Çin'e başvurduğu kaydediliyor. IMF'nin tercih edilmeme sebebiyse mali bilgileri paylaşma konusundaki yükümlülükler.

Çinli bankaların Pakistan'a Nisan ayında 1 milyar dolar kredi verdiği, Pakistan yönetiminin döviz krizini aşmak için IMF yerine Çin'i tercih ettiği aktarılıyor.

Nisan 2016'da elinde 18.1 milyar dolar döviz bulunan Pakistan'ın elindeki döviz miktarının 11 Mayıs itibariyle 10.8 milyar dolara gerilediği belirtiliyor.

Pakistan altyapısına Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçası olarak 60 milyar dolar yatırmak isteyen Çin'in, Pakistan'ın döviz krizini aşması için kredi vermeye gönüllü olduğu kaydediliyor.

Pakistan, Çin'den 500 milyon dolar daha kredi almayı planlıyor.

IMF yerine Çin'in tercih edilmesinin sebebiyse IMF'nin mali bilgileri açıklama yükümlülükleri olarak aktarılıyor.

Dış açığı kapatamayan Pakistan'ın, bu açığı finanse etmeye çalıştığı, fakat bunun geçici bir çözüm olacağı bildiriliyor.