Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, NYT'de yazdığı yazıda uluslararası toplumun Hindistan'ın Keşmir'e ve halkına yönelik politikalarını durdurmak için hiçbir şey yapmaması durumunda nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD merkezli New York Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda, geçen yıl ağustos ayında göreve ilk geldiğinde, kalıcı ve adil barışı sağlamayı öncelediğini, ticaret yoluyla ve Keşmir meselesini hallederek Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeyi istediğini ifade etti. Ancak göreve geldiğinden itibaren Hindistan ile barışa yönelik diyalog kurma çabalarının Narendra Modi hükümeti tarafından geri görmezden gelindiğini iddia eden Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi söylemlerinin gittikçe arttığını belirtti.

Han, Modi'nin 23 Mayıs'ta yeniden başbakan seçilmesinin ardından Hindistan'a barış diyaloğu teklifini yinelediklerini ancak Yeni Delhi'nin “nükleer bir ortamdaki barış arzumuzu ödün verme olarak” algıladığını yazdı.

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'MUSSOLİNİ VE HİTLER HAYRANLIĞI VAR'

Başbakan Han, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Modi'nin ve kabinesindeki bazı bakanların, Hint ırkının üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) üyesi olduğunu, RSS'nin kurucularının Benito Mussolini ve Adolf Hitler hayranı olduğunu hatırlattı.

ABD'nin Modi'ye, Gujarat eyaleti başbakanıyken yerel Müslüman nüfusa yönelik bir kıyım yaptığı gerekçesiyle vize vermediğini, Modi'nin ülke başbakanlığı döneminde de aşırıcı Hindu çetelerin Müslümanlar, Hristiyanlar ve kast sisteminin en altındaki Dalitlere yönelik linçlerinin sürdüğünü anımsatan Han, bu dönemde Cammu Keşmir'deki Müslüman halka yönelik devlet şiddetinin de arttığını vurguladı.

İmran Han, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta Modi hükümeti tarafından iptal edilmesini bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'le ilgili kararları ile Pakistan-Hindistan arasındaki "Shimla Anlaşması"na aykırı olduğunu vurguladı.

Modi'nin "Yeni Hindistan"ının Keşmir'de sokağa çıkma yasağı uygulayarak halkı evlerine hapsettiğini, telefon, internet ve televizyon bağlantılarını keserek bölgede yaşayanların dünyayla iletişimini kopardığının altını çizen Han, "Kuşatmayı bir tasfiye takip etti. Binlerce Keşmirli gözaltına alınarak, Hindistan genelinde hapishanelere konuldu. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında, Keşmir'de bir katliamdan korkuluyor. Yasağa karşı çıkan Keşmirliler şimdiden vurularak öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

GELİN MÜDAHALE EDİN ÇAĞRISI

Başbakan Han, Hindistan Savunma Bakanı'nın ülkesine karşı nükleer tehdit savurmaya başladığına dikkati çekerek dış güçleri olaya müdahale etmeye çağırdı. Han "Eğer dünya Hindistan'ın Keşmir'e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devlet doğrudan askeri çatışmaya daha da yaklaşacak." ifadelerini kullandı.