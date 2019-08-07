Pakistan Başbakanı: Keşmir’de çatışma tırmanırsa bunun kazananı olmaz

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasına tepki gösteren Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir’de ortaya çıkabilecek çatışmaların ‘kazananının olmayacağını’ söyledi. Han bunun bir nükleer tehdit olmadığını öne sürdü.

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasına tepki gösteren Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile bölgede çatışmaların yeniden başlaması halinde bunun “kazananı olmayacağını” söyledi.

Pakistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada İmran Han, sözlerinin “nükleer bir tehdit” anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Hindistan’da iktidar partisi Bharatiya Janata’nın ülkedeki azınlıklara ırkçı muamelede bulunduğunu belirten İmran Han, Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler’in gündemine taşıyacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı Han, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’nin Nazi Almanyası’na yönelik politikasını hatırlattığı konuşmasında “Dünya yatıştırma politikasının işe yaramayacağını anlamalıdır” dedi ve “Uluslararası toplumdan bunu dikkate almalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Pakistan, Hindistan ile ABD’nin arabuluculuğunda anlaşmak isterken, Hindistan ise arabulucusuz anlaşma istiyor.

İmran Han geçen ay Washington'u ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile Keşmir konusunu görüşmüştü. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İmran Han'dan Afganistan'da "Taliban'a karşı mücadelede" yardım istediğini söylemiş ve "[Afganistan'da] Savaşı bir haftada bitirebilirim, ama milyonlarca kişinin ölmesini istemiyorum" sözlerini kaydetmişti.

Hindistan hükümeti pazartesi günü aldığı kararla Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

