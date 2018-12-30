Pakistan Başbakanı İmran Han Türkiye’ye geliyor

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Türkiye’ye iki günlük resmi ziyaret düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Pakistan’da son olarak Yüksek Mahkeme ‘FETÖ’nün terör örgütü ilan edilmesi ve Gülen cemaatine bağlı okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi kararı almıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştireceği bildirildi.

Perşembe günü Türkiye’ye gelecek olan Han, iki günlük ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Han’a, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kalkınma ve Planlama Bakanı Mahdum Huşro Bahtiyar’ın da eşlik edeceği belirtildi.

Son olarak Pakistan Yüksek Mahkemesi "FETÖ'nün terör örgütü" ilan edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, ülkedeki cemaat okullarının da Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetmişti.

