Pakistan asıllı İçişleri Bakanı hamlesi

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, göçmenlere sistematik baskı yapıldığının açığa çıkmasıyla dün gece istifa etmişti. Bugün Rudd'dan boşalan göreve Pakistan asıllı Sajid Javid atandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, "Windrush skandalı" olarak anılan gelişmeler sebebiyle dün gece Başbakan Theresa May'e istifasını sunmuştu.

Rudd'ın istifasını "üzülerek" kabul eden Başbakan May, bugün Twitter'dan İçişleri Bakanlığı'na Pakistan asıllı Muhafazakar Parti'li Milletvekili Sajid Javid'in atandığını açıkladı.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

İçişleri Bakanlığı'na babası Pakistan doğumlu otobüs şoförü olan Sajid Javid'in atandığının açıklanması, sosyal medyada hükümetin göçmen politikalarının değişeceğine dönük beklenti yarattı.

The Guardian gazetesinin iç politika editörü Alan Travis, Javid'in Windrush skandalına ilişkin geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamayı paylaşarak "Kendi ailesi de Windrush skandalının kurbanı olabilirdi. Umalım da bu atama 'düşman çevre' politikasında değişim yaşanacağı anlamına geliyor olsun" yorumunu yaptı.

JAVID WINDRUSH HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Sajid Javid, eski bakan Rudd'ı koltuğundan eden skandala ilişkin "Bazı meseleleri ilk duymaya başladığım andan itibaren son derece kaygılandım. Beni derhal etkiledi. Ben de ikinci kuşak bir göçmenim. Ailem bu ülkeye Pakistan'dan geldi, tıpkı Windrush nesli gibi" demişti.

İşçi Partisi ise Twitter hesabından, Sajid Javid'i bugün saat 15:30'da Avam Kamarası'na çağırarak, "eski bakan Amber Rudd'ın hangi konularda yalan söylediğini, ortaya çıkan sorunları nasıl düzelteceğini, kaç kişinin hukuksuzca sınır dışı edildiğini, sınır dışı etme hedeflerini kimin koyduğunu ve mağduriyeti gidermeye dönük yasal düzenlemenin ne zaman gündeme getirileceğini" açıklamasını istedi.

WINDRUSH MUHAFAZAKAR PARTİ'Yİ SARSTI

2016 verilerine göre nüfusunun yüzde 14'ü, yani 9,2 milyonu başka bir ülkede doğmuş olan İngiltere'nin gündemine oturan Windrush skandalı, bir süre daha tartışılacak gibi duruyor.

Skandalı ortaya çıkaran ve İçişleri Bakanı'nı istifaya zorlayan belgeleri yayınlayan The Guardian gazetesi, istifanın ardından Başbakan Theresa May'in de skandalın parçası olduğu iddialarına yer veriyor.

Zaten The Guardian gazetesinin açığa çıkardığı ve saatler sonra istifa getiren belge eski İçişleri Bakanı Amber Rudd'ın Başbakan May'e verdiği bir raporu içeriyor. Bu raporda Amber Rudd, Başbakan'ı bir mali yıl için koydukları sınır dışı edilecek göçmen sayısı hedefine ilişkin bilgilendirirken, bu sayının yüzde 10 artırılmasının "zor da olsa, başarılabilir" olduğunu ifade ediyor.

GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINA DEVAM SİNYALİ

Windrush skandalı Muhafazakar Parti hükümetini ciddi anlamda sarsmış olsa da, bugün basına servis edilen Amber Rudd'ın istifa mektubunda ve Theresa May'in buna verdiği yanıtta, göçmen düşmanı politikadan vazgeçilmeyeceğine ilişkin açık bir mesaj veriliyor.

İngiltere'de AB'den çıkışın (Brexit) oylandığı dönemde sağ siyasi partilerin göçmen düşmanı histeriyi körüklediği ve emekçilerin artan yoksulluğa dönük öfkesini sermayedarlara değil de birbirlerine yöneltmelerini sağlamak için göçmen düşmanlığına alan açıldığı biliniyor.

Basına servis edilen May-Rudd mektuplaşması da sağ tabana bu politikadan vazgeçilmeyeceğinin sözünü veriyor.

Öte yandan, göçmenleri tamamen gözardı etmek mümkün olmadığı için, kamuoyunun tepkisini yatıştırmak adına, Pakistan asıllı yeni İçişleri Bakanı Sajid Javid göreve hazırlanıyor.

'İSTİFAYA GÖTÜREN DENEYİMSİZLİK'

Ayrıca Amber Rudd'ın istifası, hükümetin Windrush skandalını tam olarak kabul ettiği anlamına gelmiyor. Muhafazakar Parti yanlıları yaşananların basit bir hatadan ibaret olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini ancak Britanya'nın hala yasadışı göçmen sorunu olduğunu dile getiriyor.

Independent gazetesinin başyazarı John Rentoul bugün yayınlanan yazısında "Amber Rudd'ın inandığı politikayı savunurken hata yaptığına, itiraf etmek yerine ısrarla İçişleri Bakanlığı'nın sınır dışı edilecek göçmen sayısı hedefi olduğunu bilmediğini söylediğine" işaret ederek, Rudd'ın deneyimsiz bir siyasetçi olduğu için istifa etmek zorunda kaldığını vurguluyor.

'RUDD WINDRUSH'I ATLATABİLİRDİ'

Rentoul yazısında, Amber Rudd'un deneyimsiz bir siyasetçi olmasaydı Windrush skandalını atlatabileceğini belirterek, "Ortada bir sorun olduğunu anlamakta yavaş kalmış olsa da, düzeltmek için adım atıyordu. Windrush neslinin ve çocuklarının Birleşik Krallık'ta yaşama hakkını teyit etmek üzere vakalar üzerinde çalışan bir ekip kurmuştu" ifadelerine yer verdi.

Amber Rudd'ın Theresa May'le ters düşmek istemediğini ancak onun sert politikasını ılımlılaştırarak uygulamaya çaba gösterdiğini iddia eden Rentoul yazısına şöyle devam etti:

"Çarşamba günü İçişleri Komisyonu'nun karşısında yaptığı hatadan dolayı da istifa etmesi gerekmiyordu. 'Sınır dışı etme sayısı hedeflerimiz yok' dedi. Kim bilir aklından neler geçiyordu? Şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum: Windrush sorununa bizim hedeflerimiz yol açmadı."