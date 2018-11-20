Pakistan ABD'yi eleştirdi: Harcanan 1 trilyon dolara rağmen Taliban eskisinden daha güçlü

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'yi eleştirerek, NATO ve Afgan ordusu güçlerine, harcanan 1 trilyon dolara rağmen Taliban'ın eskisinden daha güçlü olduğunu, bu konuda değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın ABD için "hiçbir şey yapmadığını" öne sürerek, Pakistan'ı "teröristleri barındırmakla" suçlamıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı'nın suçlamalarına yanıt vererek, Trump'ın ABD'nin "teröre karşı savaşını" incelemesi gerektiğini belirtti.

"ABD neden 140 bin NATO askeri ve 250 bin Afgan askerine ve harcanan 1 trilyon dolara rağmen Taliban'ın bugün eskisinden daha güçlü olduğunu değerlendirmeli" ifadelerini kullanan İmran Han, "Hiçbir Pakistanlı 11 Eylül'e dahil değildi ancak Pakistan ABD'nin teröre karşı savaşına katılmayı kabul etti" ifadesini kullandı.

2001'den beri "teröre karşı savaş" söylemini kullanan ABD, Watson Institute araştırmasına göre Afganistan, Irak, Suriye ve diğer yerlerdeki savaşlara toplamda 5,9 trilyon dolar harcadı.

Trump, Pakistan'ı "teröristlere güvenli sığınak olmakla" suçlayarak, ABD'nin 300 milyon dolarlık yardımını durdurmuştu.