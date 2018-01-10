Pakistan ABD ile askeri işbirliğini sonlandırdı

Pakistan, yaşanan gerilimin ardından ABD ile askeri işbirliğine son verdi.

Pakistan hükümeti, ABD ile tüm askeri işbirliğine ve istihbarat paylaşımına son verdiğini duyurdu. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'a yönelttiği suçlamalar üzerine alındı.

ABD Başkanı, Pakistan'ı Afganistan'da "terörle mücadeleye yardım etmemekle" ve cihatçılara sığınak olmakla suçlamıştı. Pakistan ise ABD'nin Afganistan'daki askeri başarısızlıkları için Pakistan'ı "günah keçisi" ilan ettiğini belirtmişti.

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD'nin Pakistan'a mali desteği de kesilmişti. Pakistan açıklamalarında ABD'nin yardımına ihtiyaç olmadığı söylendi.