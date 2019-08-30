'Özgürlükler ülkesi'nde son durum: Ya sev ya terket, arkadaşların sevmiyorsa yine terket

ABD’de geçtiğimiz günlerde Harvard’da okuyan Filistinli genç, arkadaşlarının sosyal medyada ABD’yi eleştirmesi üzerine sınır dışı edildi.

İsmail Acavi adlı 17 yaşındaki Harvard birinci sınıf öğrencisinin ABD vizesi, geçtiğimiz gün ABD gümrük kurumu taradından iptal edildi. Lübnan’a geri gönderilen Filistinli gencin sınırdışı edilmesine gerekçe olaraksa "hakkında belli bilgilerin açığa çıkması" gösterildi.

While most Harvard freshmen settle into their dorms Tuesday, one new student, Ismail B. Ajjawi ’23, faces ongoing negotiations with immigration officers to allow him to enter the United States and study at the College. https://t.co/pUtGDQ7tyN — The Harvard Crimson (@thecrimson) August 27, 2019

RT’de yayınlanan yazısında Danielle Ryan, Acavi’nin saatlerce sorguya çekildiğini ve en sonunda kendisinin olmasa bile arkadaş çevresinin "ABD karşıtı görüşlerinin" ortaya çıkması üzerine sınır dışı edildiğini yazdı. Acavi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin başkalarının görüşlerinden sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Sınır dışı edilen Harvard öğrencisi Acavi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “aşırı sorgulama”sının bir parçası olarak uygulanan yeni kurallar arasında “teröristlerin izini sürebilmek için hayati önem” kapsamında ABD’ye giden ziyaretçilerin sosyal medya bilgileri taranıyor.

Ryan, RT’de yayınlanan yazısında Acavi’yle ilgili kararın nasıl verildiği konusuna dikkat çekerken, gümrük yetkililerinin sosyal medyada yazılanları bir filtreleme metodu olarak kullandıklarını vurguladı, bu filtrelemenin de özel bir kesime uygulandığına dikkat çekti.

Ryan’a göre arkadaşlarının yaptığı paylaşımlardan dolayı sınır dışı edilen Acavi hakkında verilen kararın temelinde onun Filistin kökenli olması yatıyor. Ryan konu üzerine “Eğer bu standart - arkadaşların sosyal medya faaliyetlerine dayanarak mahkum edilme - daha geniş bir şekilde uygulanmış olsaydı, vize başvurularında başarılı olan herhangi bir Avrupalı olabilir miydi? Bu bizi Acavi'nin bir Filistinli olduğu gerçeğine geri getiriyor” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yürütülen bir soruşturmada 9 binden fazla ABD gümrük memurunun üyesi olduğu bir gizli Facebook grubu ortaya çıkmıştı. Facebook grubunda memurların çoğu göçmenler hakkında acımasız ve aşağılayıcı yorumlarda bulunurken ABD’li devlet memurlarının bazı yorumlarıysa göçmenleri insanlıktan çıkarmaya kadar varıyordu.

ABD’Yİ SEVMEK YETMEZ, İSRAİL’İ DE SEVECEKSİN

Geçtiğimiz haftalarda iki müslüman kökenli ABD milletvekilinin İsrail’e girişi ‘Ayrımcılığı ve Yaptırımları Boykot’ (BDS) hareketine olan destekleri gerekçe gösterilerek engellenmişti.

ABD sınırları içerisinde BDS’yi kınamamak insanların işlerinden atılması için bir gerekçe olarak sunuluyor. Florida eyaletinde kabul edilen bir yasadaysa İsrail’e yönelik her türlü eleştiri ‘anti-semitizm’ olarak kabul edilerek yasaklanmış durumda.

17 yaşındaki Harvard öğrencisi Acavi’nin hikayesi, sosyal medyanın ‘sunduğu’ özgür ifade hakkının "seçiciliğini" ortaya koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, daha önce yaptığı bir açıklamada ABD’ye olan göçün “en iyi ve en parlak” insanlardan oluşmasını talep ettiğini hatırlatan Ryan, bunun Harvard’dan burs kazanan Filistinlileri kapsamadığının altını çizdi.