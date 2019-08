'Özgürlükler ülkesi'nde son durum: Ya sev ya terket, arkadaşların sevmiyorsa yine terket

İsmail Acavi adlı 17 yaşındaki Harvard birinci sınıf öğrencisinin ABD vizesi, geçtiğimiz gün ABD gümrük kurumu taradından iptal edildi. Lübnan’a geri gönderilen Filistinli gencin sınırdışı edilmesine gerekçe olaraksa "hakkında belli bilgilerin açığa çıkması" gösterildi.

While most Harvard freshmen settle into their dorms Tuesday, one new student, Ismail B. Ajjawi ’23, faces ongoing negotiations with immigration officers to allow him to enter the United States and study at the College. https://t.co/pUtGDQ7tyN

— The Harvard Crimson (@thecrimson) August 27, 2019