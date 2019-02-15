Otoparkta uyuyan siyah gence altı polis birden ateş açtı

21 yaşındaki ABD'li genç Willie McCoy, bir restoranın otoparkında uyuduğu sırada polisin saldırısına uğradı. Altı polisin ateş açtığı McCoy, yaşamını yitirdi.

21 yaşındaki ABD'li Willie McCoy, bir Taco Bell'in otoparkında uyuduğu sırada altı polisin kendisine ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Daily Star'ın haberine göre Restoranın polisi arayarak otoparkta birisinin uyuduğu konusunda şikayetçi olduğu, polisin bunun üzerine gelerek McCoy'a yaklaştığı, sonrasında yanıt vermeyen McCoy'a ateş ederek onu öldürdüğü açıklandı.

POLİS 'CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETMİŞ'

Polis "Willie Bo" adıyla rap müzik yapan ABD'li gencin, "kucağında silah olduğunu" öne sürdü.

Polis açıklamasına göre uyuyan gence yaklaşan polisler, "can güvenliklerinden endişe ederek" McCoy'u öldürdü.

CİNAYETE TEPKİ: SİYAH OLDUĞU İÇİN HEDEF ALINDI

McCoy'un ailesi polisin hikayesine inanmadığını açıklayarak, cinayete tepki gösterdi.

Guardian'a konuşan Willie McCoy'un ağabeyi Marc McCoy, "Barışçıl bir çözüm bulmak için girişimde bulunmadılar. Polisin görevi suç işleyen insanları gözaltına almak, hukuku kendisi uygulamak değil. Hem hakim, hem jüri hem de infazcı olamazsınız. Bunu asla unutmayacağız" dedi.

McCoy'un siyah olması sebebiyle hedef alındığını söyleyen aile üyelerinden McCoy'un kuzeni David Harrison, "Bizi sokakta böyle öldürmeye devam edemezsiniz. Benim küçük kuzenime uyurken 20 kez ateş ettiler" diye konuştu.