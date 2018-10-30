Otomotiv şirketleri elektrikli araç üretimini Çin'e kaydırıyor

Otomotiv şirketlerinin elektrikli araç üretiminde tedarik zincirindeki kolaylıklar sebebiyle Çin'i tercih etmeye başladıkları bildiriliyor. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların büyük bölümü Çin'de üretiliyor.

Avrupalı otomobil üreticileri ve ABD'li Tesla, elektrikli araç üretimini Çin'de yapmak istiyor. Çin'in elektrikli araç bataryaları üretmede öncü olduğu, bu sebeple otomotiv şirketlerinin üretimlerini Çin'e kaydırmakta oldukları belirtiliyor.

CNN'in haberine göre İtalya merkezli düşünce kuruluşu Fondazione Eni Enrico Mattei'den enerji analisti Simone Tagliapietra, Avrupa'nın Çin'e yetişmek için "çok geç kaldığını" söyleyerek, "Avrupa otomobil üreticilerinin kitlesel olarak Çin'de üretime başladığını görebilir" ifadelerini kullanıyor.

Tagliapietra, bunun Avrupa için "devasa bir risk" olduğunu belirtiyor. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Renault'nun da aralarında bulunduğu pek çok şirket, şu anda Avrupa'da yapıyor.

ÜRETİM NEDEN ÇİN'E KAYIYOR?

Habere göre şirketler için üretimi Çin'e kaydırmak giderek daha makul hale geliyor. "En fazla müşterinin Çin'de olduğu" ve üretim Çin'de yapıldığında ağır gümrük vergileriyle karşı karşıya kalınmadğı belirtilirken, üretim tesislerinin Çin'e kaydıklarında tedarik zincirine daha yakın oldukları bildiriliyor.

Elektrikli araçların bataryaları, aracın değerinin yüzde 40'ı kadarını oluşturuyor. Elektrikli bataryaların üçte ikisi kadarı Çin'de üretiliyor. Avrupa'nın elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon batarya pazarındaki payı ise yalnızca yüzde 1.

Elektrikli araç satışlarının yarısı kadarının Çin'de yapıldığı bildiriliyor.

VOLKSWAGEN 12 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Volkswagen, geçtiğimiz yıl Çin'de yapılacak elektrikli araç üretimi için 12 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

ABD'li üretici Tesla da, Şanghay'da üretim tesisi açmayı planlıyor. Bu tesisin yılda 500 bin araç üretmesi planlanıyor. Şirket buna karşılık ABD'de yalnızca 100 bin araç üretmeyi planlıyor.

HOLLANDALI BATARYA ÜRETİCİSİNDEN ÇİN'E FABRİKA

Hollanda merkezli Lithium Werks isimli batarya şirketinin Çin'de iki tesisi bulunuyor. Bu şirket de 1,8 milyar dolar harcayarak, Şanghay yakınlarında "yerel bir ortakla" yeni bir fabrika açacağını duyurdu.

Bu fabrikanın yılda 160 bin elektrikli araç bataryası üreteceği söyleniyor. Şirketin başkanı Kees Koolen, Çin'i tercih etme sebeplerinin "altyapının gelişmiş olması" ve "fabrika açma izinlerinin kolay alınması" olduğunu söylüyor.

Koolen, Avrupa'da izin almanın daha zor olduğunu belirterek, Çin hükümetinin "endüstrisi için uzun dönemli vizyona sahip olduğunu" ifade ediyor.

ÇİN LİTYUM MADENLERİNİ SATIN ALIYOR

Çin yönetimi elektrikli araç üretimini ve kullanımını artırmak için teşvikler veriyor.

Çinli şirket Tianqi Lithium, dünyanın çeşitli yerlerinde satın aldığı lityum madenleriyle, küresel lityum üretiminin yarısını denetimine aldı.

Gelişmiş bataryalarda kullanılan lityum, elektrikli araç üretiminde de kritik role sahip.