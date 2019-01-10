Otomotiv devi 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover, İngiltere'de 5 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin İngiltere operasyonlarında toplam 40 bin kişi çalışıyor.

Otomotiv devi Jaguar Land Rover'ın İngiltere 5 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre işten çıkarmalardan şirketin daha çok İngiltere'deki yönetim ve pazarlama departmanlarında çalışanlarının etkilenmesi bekleniyor ancak üretim bölümünde de işten çıkarmaların olabileceği ifade ediliyor. Şirketin İngiltere'deki operasyonlarında halihazırda 40 bin kişi çalışıyor.

Şirketin işten çıkarma kararını 2,5 milyar sterlinlik maliyet azaltma planı kapsamında verdiği bildirildi.

Jaguar Land Rover’ın satış verilerinde en büyük paya sahip olan Çin pazarındaki satışlarının son aylarda yaklaşık yüzde 50 azaldığı ifade edildi.

Şirket geçen haziran ayında yaptığı açıklamada, İngiltere’deki operasyonlarına yatırım yapmaya devam edebilmek için İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliğin azalması gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının şirkete yıllık maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar sterlin olacağı belirtilmişti.