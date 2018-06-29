Otomobil üreticilerini temsil eden gruplardan ABD'ye 'gümrük vergisi' uyarısı

Toyota, Volkswagen, BMW ve Hyundai'nin de aralarında bulunduğu araç üreticilerini temsil eden gruplar, ABD'yi getirilen gümrük vergileri konusunda uyardı.

Otomobil üreticileri, ABD yönetimini getirilen ve getirilmesi planlanan gümrük vergilerinin "şirketlere ve ABD'li tüketicilere vereceği zararlar" konusunda uyardı.

Açıklamada getirilen gümrük vergisinin yüz binlerce kişinin işini kaybetmesine yol açabileceği, büyük fiyat artışlarıyla sonuçlanabileceği ve endüstrideki gelişmeleri engelleyebileceği söylendi.

Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, BMW AG ve Hyundai Motor Co.'nun da aralarında bulunduğu büyük üreticileri temsil eden grupların açıklamasında ABD'nin araç ithalatını "ulusal güvenlik sorunu" saymasına tepki gösterildi.

Açıklamada "ABD otomotiv endüstrisine en büyük tehlike mevcut yönetimin gümrük vergileri getirmesidir" denilerek, "bu gümrük vergileri ABD'li tüketiciler için fiyatları artıracak, seçeneklerini kısıtlayacak ve ABD'li araçların üretimini ve satışını zora sokacak" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nde üretilen araçların ABD'de tercih edilmesine tepki göstererek, yüzde 20 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti.