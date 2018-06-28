ÖSO'dan, Suriye ordusuyla birlikte hareket ettiği haberlerine yalanlama

ÖSO, geçen hafta ülkenin güneyindeki El Nusra saldırısını püskürten Suriye ordusuna bazı birliklerinin destek verdiği iddialarını yalanladı. İddia geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığınca da dile getirilmişti.

Suriye ordusu tarafından geçen hafta ülkenin güneyindeki El Nusra Cephesi saldırılarına karşı yapılan harekata Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin de katıldığı iddiası ÖSO tarafından yalanlandı.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, ÖSO, birliklerinin, güneydeki gerilimi azaltma bölgesine saldıran El Nusra Cephesi'ne karşı Suriye ordusuyla ortak hareket ettiği iddiasını yalanladı. Haberde ÖSO komutanlarının, "Esad rejimi ile anlaşmanın söz konusu olmadığını" belirterek güneyde 1 milyon nüfuslu Dera kentinde ÖSO birlikleri ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladığı kaydedildi. ÖSO bünyesindeki grupların Dera ve Kuneytra kentlerinde "Esad'a karşı birleşme kararı" aldığı, Dera'da ÖSO birliklerinin yığınak yaptığı, Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçaklarının da operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

‘BÜYÜK GRUP HÜKÜMET TARAFINA GEÇTİ’

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, "22 Haziran’da Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi ve Suriye hükümet yetkililerinin güney gerilimi azaltma bölgesinde ÖSO militanlarıyla yaptıkları görüşmelerden sonra Tacamaua al Viyat al-Umari adlı büyük grubun lideri Vejdi ebu Sles, Suriye hükümetinin tarafına geçtiklerini beyan etti” denilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, operasyon öncesinde ÖSO’nun, Suriye’nin meşru hükümetinden yana tavır aldığı ve Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi aracılığıyla Şam’a yardım teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.

