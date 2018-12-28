ÖSO ve TSK Menbiç sınırında: Pentagon açıklama yaptı

Suriye ordusu Menbiç'in merkezine girdiğini ve idareyi devraldığını duyururken, ÖSO ve TSK Menbiç sınırına yığınağa başladı. Pentagon Menbiç'e dair açıklamada bulundu.

TSK ve ÖSO, "Fırat Kalkanı Harekatı" bölgesi ile Menbiç cephe hatlarına yeni birlikler gönderdi.

SDG'nin daveti ve Suriye hükümet güçlerinin gelişiyle ilgili Menbiç açıklamalarının ardından, Anadolu Ajansı haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla Menbiç cephe hattına sevk etti."

'ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK'

AA'ye göre bunlar "Türkiye'nin bölgeye yapması muhtemel operasyonunda önemli görevler üstlenecek".

Türkmen unsurlardan oluşan Hamza Tümeni, 2015 yılında IŞİD'e karşı olma iddiasıyla kuruldu, "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" Harekatı'nda ÖSO altında TSK'ye destek verdi.

ÖSO bileşenlerinden oluşan Milli Ordu da Menbiç cephe hatlarına birlikler gönderildiğine dair şu açıklamayı yaptı:

"Bölge halkının çağrısı üzerine Menbiç'i özgürleştirmek için hazır olduğumuzu bildiririz."

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon da Menbiç'te yaşananlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Suriye ordusu Menbiç merkezine girildiğini ve idari binalara Suriye bayrağı çekildiğini duyurmuştu.