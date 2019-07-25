ÖSO lideri Sicri mesaj gönderdi: Türkiye müttefikimiz, operasyona hazırız

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) liderlerinden Mustafa Sicri, Türkiye’nin güvenli bölge planlarına destek verdiklerini ve askeri olarak hazır olduklarını belirtti.

Suriye'ye karşı savaşan cihatçı çetelerden biri olan "Özgür Suriye Ordusu" (ÖSO) liderlerinden Mustafa Sicri, Türkiye’nin güvenli bölge planlarına destek verdiklerini ve askeri olarak hazırlıklarının tam olduğunu açıkladı.

Marbuta'nın Kürt haber ajansı Xeber24'ten aktardığı habere göre Sicri, “Türk müttefikimizin yanında geniş operasyonlara başlamaya hazırız. Amerikan yetkilililerinin, PKK liderlerinin lehine olacak şekilde halkımızın acılarını görmezden gelmelerini reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ÖSO'dan Afrin'den çekilmesini talep etmesi ihtimali üzerine konuşan Sicri, “Afrin’den çekilmeye dair konuşulan bir şey yok. Kimseden talimat almıyoruz. Türkiye güçlü bir müttefikimiz, ortak çıkarlara dayalı bir müttefikliğimiz var. ÖSO Afrin için çok kayıp verdi” dedi.