Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki paralı askerleri araştıran üç Rus gazeteci öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus paralı askerleri araştırmakta olan üç Rus gazeteci öldürüldü. Paralı askerlerin bölgede elmas, altın ve uranyum madenciliğiyle bağlantılı olduğu söyleniyor.

Rus paralı askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini araştırmakta olan üç Rus gazeteci öldürüldü.

Paralı askerlerin bölgede elmas, altın ve uranyum madenciliğiyle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Öldürülen gazeteciler, bölgedeki birleşmiş Milletler temsilcisi ile görüşmek için Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gidiyordu.

Gazetecilerin editörü Andrey Konyakin, cinayetin gazetecilerin araştırmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin araştırdığı Rus paralı askerlerin özel bir şirkete çalıştıkları aktarılıyor. "Wagner" ismiyle bilinen şirketin, Suriye, doğu Ukrayna ve Sudan'da aktif olduğu öne sürülüyor.

Öldürülen gazetecilerin gece seyahat etmeme konusunda uyarıldıkları, ancak bu uyarıyı dinlemedikleri de iddia ediliyor. Ancak gazetecileri götüren sürücünün sağ bırakılması, hedef alınanın gazeteciler olduğunu gösteriyor.