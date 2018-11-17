Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sığınmacı kampına saldırı: 40 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin ise yerinden olduğu belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde sığınmacıların kaldığı kampa gerçekleştirilen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybederken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet karşıtı cihatçı grup Seleka tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırı ülke içerisinde zorunlu göçe tabi tutulmuş 20 binden fazla sığınmacının bulunduğu Katolik kampına gerçekleşti. Başkent Bangui’nin 300 kilometre doğusunda gerçekleşen saldırı sonucunda çok sayıda insanın kampı terk ettiği aktarıldı.

Öte yandan birçok evin ateşe verildiği kentte yağma olaylarının yaşanmaya başladığı belirtiliyor.

Devlet başkanı Francois Bozize hükümetinin 2013 yılında devrilmesinin ardından artan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 2016 yılında düzenlenen seçimleri ile yeni bir lider seçilmesine rağmen ülkede çatışmalar durmuş değil.

Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin yalnızca başkentte güvenliği sağlayabildiği, başkent dışındaki yerlere müdahale edecek kadar güçlü olmadığı aktarılıyor.

Ülkede 13 bin kadar BM Barış Gücü bulunuyor.