Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 23 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda sçıkan çatışmada 23 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Afrika’yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) üyeleri cumartesi günü Birao'ya saldırarak, 2014'ten bu yana bölgeyi elinde tutan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi'nden (FPRC) kenti aldı. Açıklamada, bu sırada iki grup üyeleri arasında çıkan çatışmada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olaylara müdahale için kente gelen 'Barış Gücü' askerlerinden birinin de ağır yaralandığı açıklandı.