Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile güvenli bölgeyi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı" denildi.