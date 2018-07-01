Oregon, ABD: Aşırı sağcılarla anti faşistler çatıştı

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'de anti-faşistler ve sağcı Yurtsever Duası adlı grup arasında çatışma çıktı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'de anti-faşistler ve yürüyüş düzenlemek isteyen aşırı sağcı Yurtsever Duası adlı grup arasında çatışma çıktı.

Yurtsever Duası üyesi olan ve Cumhuriyetçi Parti'den Senato seçimlerinde aday olan Joey Gibson'a destek yürüyüşü yapmak isteyen sağcılara, kendini anti-faşist olarak adlandıran grup engel oldu.

İki grubun birbirine torpil, yumurta ve su şişeleri fırlatmasıyla büyüyen gerginlik, bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Çatışan gruplara müdahale eden polis çok sayıda gözaltı yaptı.