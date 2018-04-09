Orban seçim zaferiyle Brüksel karşısında elini güçlendirdi

Dün sandığa giden Macaristan’da AB ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Viktor Orban seçimi ezici farkla kazandı. Avrupa siyasetinde Brüksel'in göçmen politikalarına karşı olan kanadın liderliğini üstlenen Orban, bu zaferiyle birlikte tarafını güçlendirmiş oldu.

Pazar günü sandık başına giden Macaristan’da, Başbakan Viktor Orban’ın partisi FIDESZ yüzde 48.9 oy alarak parlamentodaki 199 koltuğun 134’üne sahip oldu. Orban’ın partisini takiben aşırı sağcı JOBBİK partisi yüzde 20 oy alırken sosyal demokrat MSZP’nin başını çektiği koalisyon yüzde 12 oyla üçüncü oldu. Seçimin hemen ardından hem MSZP hem de JOBBİK önderleri istifalarını açıladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLECEK ÇOĞUNLUK

Parlamentodaki koltukların yüzde 67’sine sahip olan FIDESZ seçim galibiyetiyle birlikte 8 yıllık iktidarının ardından ilk defa anayasada önemli değişiklikler yapabilecek çoğunluğa ulaşmış durumda. Genel olarak George Soros ve projelerine karşıtlık üzerinden seçim kampanyası yürüten Orban, Macar asıllı milyarderin ülkede kurduğu sivil toplum kuruluşlarını ve Avrupa için önerilen göçmen planını doğrudan hedef alan bir politika izledi. Macaristan Başbakanı Orban göçmen sorunundan Soros’u sorumlu tutarak, seçim kampanyasında “Son gülen Soros olmasın” ve "Soros'u durdur" sloganlarını öne çıkartıyordu. Soros, Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin ülkelere dağıtılmasını öneren projenin mimarı olarak görülüyor.

AVRUPA SAĞINDAN TEBRİK

Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Orban’ı tebrik edenler arasında Avrupa’nın aşırı sağcı liderleri öne çıktı. Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ve Almanya’daki ırkçı AfD’nin liderlerinden Beatrix von Storch kutlama ziyaretinde bulundu. Fransız sağcı politikacı Marine Le Pen ise Twitter hesabından Orban’ı tebrik ederken, seçim hakkında “AB tarafından yok edilen değerlere ve kitlesel göçlere bir tepki” yorumunda bulundu.

VISEGRAD ÜLKELERİNİ RAHATLATABİLİR

Batı medyasında Macaristan’ın "tek adam otokrasisine" kaydığı yorumları yapılırken ülkenin bu gidişle AB’den “Brexit kadar masum olmayan” bir çıkış yapabileceği de tartışılmaya başlandı.

Orban'ın zaferi, AB içerisindeki 'meydan okuyan' pozisyonunun güçlenmesini beraberinde getirebilir. Zira Macaristan Başbakanı Orban, 'Visegrad' olarak anılan Doğu Avrupa ülkelerinin başını çekiyor ve AB içerisindeki fikir ayrılıklarının taraflarından birisi olarak öne çıkıyor.

Tartışılan başlıkların ilk sırasında AB'nin göçmen politikası var. 2015'te AB liderleri, göçmenlerle sığınmacıların birliğe giriş yaptığı Yunanistan ve İtalya'nın yükünü hafifletmek için 160 bin sığınmacının üye ülkeler arasında paylaşılmasına yönelik çoğunluk kararı almıştı. Macaristan, Polonya, Çekya gibi ülkelerse bu karara uymuyor. Orban'ın liderliğindeki 'Visegrad' devletlerine, Avusturya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Sebastian Kurz da destek veriyor.