Oracle 'rahatsız': ABD Savunma Bakanlığı 10 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesini tek şirkete veriyor

Yazılım şirketi Oracle, tek şirketle bulut bilişim anlaşması yapacak olan ABD Savunma Bakanlığı'na tepki göstererek ihale yöntemine itiraz etti.

Oracle, 10 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesini tek bir şirketle yapacak olan ABD Savunma Bakanlığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Savunma Bakanlığı, Temmuz ayında tek bir şirketle anlaşma yapılacağını açıklamıştı. Anlaşmanın iki yıl içinde bulut bilişimin belli standartlara ulaşmasını sağlaması beklenirken, ileri zamanda gelecek talepler için yeni sözleşme ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

Oracle sözcüsü Deborah Hellinger, tek bir şirketle iş yapılacak olmasının Savunma Bakanlığı'nı 10 yıldan fazla bir süre tek bir bulut bilişim sözleşmesine kilitleyeceğini belirtti.

Hellinger, bu yaklaşımın “rekabete, yenlikçiliğe ve düşük fiyata alan açan çoklu bulut bilişim stratejisine aykırı” olduğunu ifade etti.

Hükümet Sorumluluk Ofisi, 14 Kasım'a kadar Oracle'ın itirazına yanıt verecek. Sözleşme teklifleri ise Eylül içinde değerlendirilecek.

Sözleşme yarışının en büyük favorisi Amazon olarak görülüyor.

Amazon'un bulut bilişim birimi Amazon Ağ Hizmetleri, ABD hükümetinin gizli verilere erişimine onay verdiği tek şirket konumunda.

Microsoft, IBM ve Google, sözleşme yarışında rekabet edecek olan diğer şirketler.