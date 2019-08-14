Opera sanatçısı Placido Domingo'ya cinsel taciz suçlaması

Opera sanatçısı Placido Domingo, 9 kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo 9 kadın tarafından tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Associated Press'in (AP) haberine göre, sekiz opera sanatçısı ve bir balerin, ünlü tenorun 80'li yıllardan bu yana kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Suçlamaların ardından ABD'deki iki büyük müzik organizasyonu Domingo'ya gönderdikleri daveti geri çekti. Domingo'nun yönettiği Los Angeles Operası bağımsız bir inceleme yürütüleceğini duyurdu.

AP'ye yazılı açıklamada bulunan Domingo, suçlamaları reddettiğini belirtti.