OPEC toplantısı öncesi ABD'den petrol baskısı

Yarın Viyana'da düzenlenecek olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, petrol üretiminin artırılarak fiyatların düşürülmesi talebini bir kez daha yineledi.

"OPEC plus" olarak adlandırılan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından yarın Viyana'da toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının düşürülmesi talebini yineledi. Üretimin düşürülmesinin dünya genelinde petrol fiyatlarında yüksek artışı tetikleyeceği belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: “Umut edelim ki OPEC, şu andaki gibi petrol akışını sürdürecek ve kısıtlamaya gitmeyecek. Bütün dünyanın yüksek petrol fiyatlarına ne ihtiyacı ne de arzusu var."

RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞTI

Günlük üretimin azaltılmasının beklenildiği toplantıda Suudi Arabistan'ın Rusya'ya petrol arzını düşürmeme talebini yineleceyeceği tahmin ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile petrol üretimini düşürmeme konusunda anlaştıklarını ancak rakamlar üzerine konuşmadıklarını duyurmuştu.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporunda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kesintinin günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

TOPLANTI ÖNCESİ FİYATLAR ARTTI

Petrol fiyatları, artan ABD stokları ve Suudi Arabistan’ın günlük 11,3 milyon varillik rekor üretimi sonrası OPEC toplantısı öncesi arttı. Gelişmelerin etkisiyle Brent ham petrolü, yüzde 1,45 artışla 61,18 dolardan işlem gördü.