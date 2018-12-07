OPEC petrol üretimini kısma konusunda karara vardı

Viyana'da toplanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü günlük petrol üretimini 800 bin varil kısma konusunda anlaştı.

Reuters'ın haberine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Viyana'daki toplantısından günlük petrol üretiminin 800 bin varil kısılması kararı çıktı.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporunda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Viyana'daki toplantılarda, İran ABD yaptırımları kaldırılana kadar üretim kısıntısı kararından muafiyet talep etmişti. Suudi Arabistan bu talebi reddedince anlaşma çıkmaza girmişti. Reuters'ın haberine göre İran günde 800 bin varil üretim kısıntısını prensipte onayladı. OPEC üyesi olmayan Rusya'nın da dahil olduğu "OPEC plus" adı verilen toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor.