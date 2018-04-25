OPCW’den Duma'ya ikinci ziyaret

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, "kimyasal saldırı" iddialarını incelemek üzere Suriye’nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesine ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarından oluşan heyet, "kimyasal saldırı" iddialarını incelemek üzere Duma’yı ikinci kez ziyaret etti.

OPCW, tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, araştırma heyeti Duma’da ikinci bir bölgeyi ziyaret etti. Heyet bu bölgede numuneler topladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hafta sonu alınan ilk numunelerle birlikte toplanan tüm örneklerin Hollanda’nın Rijswik kentindeki OPCW laboratuvarına götürüleceği belirtildi.

OPCW heyeti, Duma'ya ilk ziyaretini 21 Nisan'da gerçekleştirmiş burada görgü tanıklarıyla görüşmüş ve numuneler toplamıştı.

ABD, Fransa ve İngiltere El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler ve İslam Ordusu'nun "kimyasal saldırı" iddialarının ardından 14 Nisan'da Suriye'ye karşı saldırı düzenlemişti.