OPCW heyetinin yarın Duma’da olacağı açıklandı

Cumartesi günü Şam’a gelen Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) heyetinin kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere yarın Duma’da olacağı açıklandı.

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) Çarşamba günü Duma’da inceleme yapacağı açıklandı.

Rusya’nın OPCW temsilcisi Aleksandr Şulgin Batıyı soruşturmaya karşı önyargılı davranmakla ve Moskova’yı bölgeyi erişimi engellemekle itham etmekle suçladı.

Şulgin “Belki de uzmanların, bölgede çalışmalarının ardından, savunmasız Suriye’ye karşı ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yürütülen hava saldırısının bir nedeni olarak sunulan yanlış versiyonu çürütmelerinden korkuyorlar” diye konuştu.

Kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddiaları incelemek üzere Cumartesi günü Şam’a ulaşan OPCW heyetinin Duma’ya girişinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili Batının ve Rusya’nın çelişen iddiaları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı dün parlamentoda yaptığı açıklamada OPCW müfettişlerinin Suriye yönetimi ve Ruslar tarafından engellendiğini öne sürdü.

OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü ise, Suriye'ye giden heyetin Duma’ya erişimine henüz izin verilmediğini, Şam yönetiminin heyete Duma bölgesindeki güvenlik sorununun halen devam ettiğini ilettiğini söyledi. Üzümcü, Suriyeli yetkililerin olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önerdiğini belirtti ancak heyetin bu öneriyi kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın haberine göre dün Lahey’de gerçekleştirilen OPCW toplantısında ABD büyükelçisi Kenneth Ward, Rusların Duma’ya gidip iddia edilen saldırıya ilişkin kanıtlara müdahale etmiş olabileceğinden kaygılandıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BBC’ye yaptığı açıklamada Rusya’nın bölgeye müdahalesi olmadığını garanti ederim” dedi.

Interfaks ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Suriye ve Rusya’nın heyetin Duma’ya girişini engellediği iddialarını reddederek “Sorun BM Sekreterliği Güvenlik Departmanının OPCW uzmanlarının Duma’ya girişi için onaylarının mevcut olmamasıydı” dedi.

New York Times’ın haberine göreyse BM sözcüsü Stéphane Dujarric, OPCW heyetine tüm gerekli izinlerin verildiğini söyledi.