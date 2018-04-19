OPCW heyetinin Duma’ya girişi ertelendi

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) heyetinin Duma’ya girişinin güvenlik gerekçesiyle ertelendiği açıklandı. OPCW açıklamasında ABD iddialarının aksine Rusya ve Suriye’nin heyetin bölgeye girişini engellediğine ilişkin herhangi bir iddiaya yer verilmedi.

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) Suriye’de 7 Nisan’da Duma’da kimyasal silah kullanılması iddialarıyla ilgili soruşturma yapmak üzere ülkede bulunan heyetinin kente girişi güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

OPCW heyetinin Duma’ya girişinin, Birleşmiş Milletler güvenlik ekibine hafif silahlarla ateş açılmasının ardından ertelendiği bildirildi.

RT’nin haberine göre OPCW’den ertelemeyle ilgili yapılan açıklamada, ABD’nin iddialarının aksine ertelemenin Rusya ya da Suriye’den kaynaklandığı şeklinde herhangi bir yoruma yer verilmedi.

OPCW’nin açıklamasına göre, BM Güvenlik Dairesi’nden bir grup önceki gün Doğu Guta’da iki bölgeye keşif için gitti. Ziyaret edilen ilk bölgede grup büyük bir kalabalıkla karşılaştı ve BM Güvenlik Dairesi OPCW heyetine geri dönmeleri tavsiyesinde bulundu. İkinci bölgedeyse BM güvenlik grubu “hafif silah ateşi altında kaldı ve bir patlayıcı infilak etti”. Rus ordusundan yapılan açıklamada silahlı çatışmada bir Suriye emniyet görevlisinin yaralandığı bildirildi. RT pusunun arkasında kimin olduğunun belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Olaydan sonra BM güvenlik timi Şam’a geri dönme kararı aldı.

OPCW Genel Müdürü Ahmet Üzümcü yaptığı açıklamada “Bu olay bilgi toplama heyetinin (Fact-finding Mission – FFC) çalışmak durumunda olduğu yüksek düzeyde patlamaya hazır ortamı ve personelimizin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini ortaya koymaktadır” dedi.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM Güvenlik Dairesi'nden görevli grubun Duma’ya “pratik olarak mümkün olan en kısa sürede” yeniden gideceğini açıkladı.

ABD, Şam ve Moskova’yı OPCW heyetinin Duma’ya girmesini engellemekle suçlamıştı. Ancak OPCW’nin açıklamasında Rus ve Suriye hükümetlerinin sözkonusu olayla ilgili herhangi bir ilgisi bulunduğuna ilişkin bir iddia yer almadı. Aksine OPCW’den yapılan açıklamada Duma’daki güvenlik durumuyla ilgili Rus ordusuyla yakın çalışma içinde olunduğu kaydedildi.