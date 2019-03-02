OPCW: Duma’da büyük ihtimalle klor kullanıldı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye’nin Duma kentinde geçen nisan ayında ‘büyük ihtimalle’ klor kullanıldığını, sinir gazı bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye’nin Duma kentinde geçen nisan ayında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili son raporunu yayımlandı.

OPCW raporunda olayda “büyük ihtimalle” klor içeren kimyasal kullanıldığını açıkladı.

Örgüt olaydan kimin sorumlu olduğunu saptama yetkisi daha önce kendisine verilmesine karşın raporunda bu konuda bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

OPCW’nin raporunda “7 Nisan 2018’de zehirli kimyasalların silah olarak kullanımına” inanmak için “makul gerekçelerin” olduğu ifadesine yer verildi.

Sözkonusu kimyasalların klor içerdiği belirtilen raporda, sinir gazı kullanımına ilişkin bir bulguya ise rastlanmadığı belirtildi.

OPCW geçen temmuz ayında yayımladığı ön raporunda da “Yaralıların bulunduğu iddia edilen bölgede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre çevreden alınan örneklerde ya da plazma örneklerinde organik fosfor veya muadili bir maddeye rastlanmadı" ifadesini kullanılmış, inceleme altına alınan alandaki iki bölgede klor izi taşıyan organik maddelere rastlandığını belirtmişti.

2018’in Nisan ayında El Kaide bağlantılı “Beyaz Miğferliler" tarafından yayılan ve "gaz saldırısı" olduğu iddia edilen videonun ardından ABD ve müttefikleri Şam'a dönük bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.

BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati geçen ay Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırının ardından gösterilen hastane görüntülerinin mizansen olduğunu belirtmişti. Dalati, "Neredeyse 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" demiş ve "Saldırı oldu, ama sarin gazı kullanılmadı, ama klorun kullanılıp kullanılmadığını teyit etmek için OPCW'nin raporunu beklememiz gerekiyor. Ama saldırıyla ilgili başka her şey, maksimum etki için düzmeceydi" diye eklemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 19 Nisan 2018’de Suriye’nin Duma kentinde Rus ordusu tarafından bölgedeki militanlara ait Alman menşeili klor dolu konteynerler bulunduğunu ve militanlara ait olduğu tespit edilen bir yeraltı kimya laboratuvarında ise 1,5 ton kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıklamıştı.

