OPCW doğruladı: Suriye kimyasal silah üretilen tüm tesislerini imha etti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün BM’ye sunduğu raporda, Suriye’nin kimyasal silah üretilen 27 tesisin tamamını imha ettiği doğrulandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Genel Müdürü tarafından Birleşmiş Milletler’e sunulan raporda, Suriye’nin kimyasal silah üretilen 27 tesisin tamamını imha ettiği doğrulandı.

24 Mayıs-23 Haziran 2019 dönemini kapsayan rapor, “Suriye kimyasal silah programının ortadan kaldırılmasında ilerleme” adını taşıyor.

Sputnik’in kopyasına ulaştığı raporda, OPCW sekretaryasının "Suriye Arap Cumhuriyeti’nin duyurduğu üzere kimyasal silahların üretildiği 27 tesisin tümünün imha edilmesini kontrol ettiği" belirtildi.

Belgede ayrıca Şam’ın 12 Haziran 2019'da kimyasal silah üretim tesislerinin imhasıyla ilgili faaliyetler hakkında 67. aylık raporunu sunduğu da ifade edildi.

“Önceki raporlarda belirtildiği gibi, Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından duyurulan, 2014’te ülkeden tahliye edilmiş olan tüm kimyasal maddeler yok edildi” ifadelerinin yer aldığı raporda ayrıca Suriye’de ileride yapılacak çalışmaların genel olarak imha edilmiş olduğu doğrulanan yeraltı tesislerinin yıllık teftişlerine odaklanacağı vurgulandı.